Мишустин подписал распоряжение об отмене форума «Армия» в 2025 году

Правительство России исключило международный военно-технический форум «Армия» из списка выставок, запланированных на 2025 год. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Об этом сообщает ТАСС.

Международный военно-технический форум «Армия» не войдет в календарь ключевых событий следующего года. Правительство Российской Федерации официально исключило его из перечня международных выставок вооружения и военной техники, которые должны были пройти в 2025 году.

Решение закреплено подписанным распоряжением премьер-министра Михаила Мишустина. Документ уже опубликован на официальном портале правовой информации. В нем не раскрываются причины, по которым масштабное мероприятие было снято с планирования.

