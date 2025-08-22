Мишустин подписал распоряжение об отмене форума «Армия» в 2025 году
Правительство РФ исключило форум «Армия» из списка выставок на 2025 год
Фото: [Медиасток.рф]
Правительство России исключило международный военно-технический форум «Армия» из списка выставок, запланированных на 2025 год. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Об этом сообщает ТАСС.
Международный военно-технический форум «Армия» не войдет в календарь ключевых событий следующего года. Правительство Российской Федерации официально исключило его из перечня международных выставок вооружения и военной техники, которые должны были пройти в 2025 году.
Решение закреплено подписанным распоряжением премьер-министра Михаила Мишустина. Документ уже опубликован на официальном портале правовой информации. В нем не раскрываются причины, по которым масштабное мероприятие было снято с планирования.
Ранее сообщалось о том, что в Госдуме раскрыли смысл визита Путина в закрытый Саров.