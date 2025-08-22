В Госдуме раскрыли смысл визита Путина в закрытый Саров

Депутат Государственной думы Андрей Колесник прокомментировал визит президента РФ Владимира Путина в Саров — город, имеющий статус ЗАТО. Его слова цитировало издание «АиФ».

Парламентарий подчеркнул, что приезд главы государства является четким сигналом, адресованным Западу. Он выразил мнение, что западные страны могут интерпретировать этот визит так, как им угодно, и призвал их самостоятельно сделать выводы о целях поездки президента в Саров.

Колесник также отметил, что западные официальные лица сами создали себе нервозную обстановку, поверив в миф о российской агрессии.

Напомним, что президент посетил закрытый город 22 августа. В программу визита входило общение с сотрудниками местных предприятий и встреча с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. В Сарове находится Российский федеральный ядерный центр — ВНИИ экспериментальной физики, входящий в структуру «Росатома».

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп планирует пригласить Путина на ЧМ-2026 в США.