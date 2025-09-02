На героя СВО повесили задолженность по коммуналке в 90 тысяч рублей

В Ставропольском крае участнику специальной военной операции ошибочно предъявили к оплате чужой долг за коммунальные услуги в размере 90 тыс. р. Об этом также сообщили в прокуратуре по российскому региону.

По данным ведомства, военнослужащий приобрел квартиру на вторичном рынке. После оформления сделки купли-продажи он получил квитанцию на оплату коммунальных услуг, в которой обнаружил внушительную задолженность. При этом, как выяснилось, она сформировалась еще до того, как боец СВО стал владельцем жилья.

Прокуратура провела проверку, в ходе которой установила, что коммунальные службы неправомерно начислили военнослужащему долг за воду, который, по сути, являлся задолженностью предыдущего собственника квартиры. В результате военнослужащего освободили от обязанности оплачивать чужие долги, аннулировав их.

