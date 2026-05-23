«Динамо» не отдаст Тюкавина в «Зенит»

Член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин ответил на вопрос «КП Спорт» о возможном переходе нападающего бело-голубых и сборной России Константина Тюкавина в «Зенит».

В Санкт-Петербурге ищут еще одного форварда после неудачной аренды Джона Дурана, среди возможных кандидатов назывались Тюкавин и нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьев.

Степашин заявил, что «Динамо» не собирается продавать Тюкавина.

«Да он туда и не собирается. Зачем это ему надо?» — заявил экс-премьер России.

У 23-летнего Тюкавина соглашение с «Динамо» рассчитано до 2030 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в €15 млн. В минувшем сезоне нападающий провел 31 матч в чемпионате и Кубке России, забил 13 мячей и отдал шесть передач.

Ранее «Динамо» рассталось с главным тренером Роланом Гусевым и назначило на этот пост немецкого специалиста Сандро Шварца.