Недетские деньги: школьников задержали за незаконный бизнес на мойке авто премиум-класса

В Москве задержали подростков, которые зарабатывали до полумиллиона рублей в месяц на мойке стекол автомобилей премиум-класса. Их бизнес-план признали незаконным. Об этом сообщает «МК».

Столичные правоохранители пресекли предпринимательскую инициативу двух школьников в районе Патриарших прудов. Подростки предлагали владельцам дорогих автомобилей помыть фары и стекла за деньги, превратив это в стабильный источник дохода.

По данным активистов, месячная выручка юных бизнесменов могла достигать около 500 тыс. руб., что многократно превышает средний доход по региону. Однако их деятельность классифицировали как незаконную. Подростков доставили в отделение для разъяснительной беседы, а их родителям выписали административные штрафы.

