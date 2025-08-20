Пять лет на одном месте: в Госдуме предложили обязать компании платить сотрудникам премию в полный оклад

В Госдуму внесен законопроект об обязательной ежегодной премии в размере полного оклада для сотрудников, которые работают на одном месте более пяти лет. Об этом пишет ТАСС.

Группа депутатов от «Справедливой России» во главе с Сергеем Мироновым инициировала законопроект, который может существенно изменить систему поощрений для миллионов россиян. Документ обяжет работодателей ежегодно выплачивать премию в размере среднемесячного заработка всем сотрудникам, чей непрерывный стаж на одном месте превышает пять лет.

Сейчас решение о премировании остается на усмотрение компании. Новая норма сделает такие выплаты обязательными, закрепив их в Трудовом кодексе. По задумке авторов, премию логично приурочивать к ежегодному отпуску — это сделает отдых сотрудников более качественным и финансово комфортным.

Инициатива направлена на поддержку лояльных и опытных кадров, которые годами вносят вклад в развитие одного предприятия, но часто не получают за это достойного материального признания. Законопроект ждет рассмотрение в парламенте, где ему предстоит пройти все стадии согласования.

