Россия внесла порты Мариуполя и Бердянска в реестр для захода иностранных судов

Морские порты Мариуполя и Бердянска официально внесли в российский перечень, разрешающий заход иностранных судов. Соответствующее распоряжение правительства России опубликовано на портале правовой информации. Об этом сообщает ТАСС.

Правительство России официально внесло морские порты Мариуполя и Бердянска в перечень, открытый для захода иностранных судов. Соответствующее распоряжение было опубликовано на официальном портале правовой информации. Согласно документу, в уже существующий перечень добавлены два новых порта — Бердянска, расположенного в Запорожской области, и Мариуполя, находящегося в Донецкой Народной Республике.

Это административное решение представляет собой ключевой этап по интеграции новых территорий в экономическое пространство страны. Мариуполь, являющийся крупнейшим портом Азовского моря, имеет стратегическое значение для экспорта металлургической продукции и зерна. Бердянск также выполняет важную логистическую функцию в регионе. Формально это снимает правовые барьеры для захода международных торговых судов, однако практическая реализация будет зависеть от внешнеполитических и страховых рисков. Власти рассчитывают, что этот шаг поспособствует восстановлению экономической активности в Приазовье.

