Средства ПВО перехватили украинский беспилотник в Курской области в районе Курчатова
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Украинские боевики предприняли очередную попытку поразить при помощи беспилотника инфраструктурный объект на территории Курской области, информирует Минобороны РФ.
Как сообщили в российском оборонном ведомстве, дежурными средствами противовоздушной обороны вражеский дрон был перехвачен и обезврежен в районе города Курчатов.
«26 октября в районе 21.00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - приводится в сообщении Минобороны.
Там добавили, что никто не пострадал, разрушений на земле не зафиксировано.