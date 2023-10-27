Средства ПВО перехватили украинский беспилотник в Курской области в районе Курчатова

Украинские боевики предприняли очередную попытку поразить при помощи беспилотника инфраструктурный объект на территории Курской области, информирует Минобороны РФ.

Как сообщили в российском оборонном ведомстве, дежурными средствами противовоздушной обороны вражеский дрон был перехвачен и обезврежен в районе города Курчатов.

«26 октября в районе 21.00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - приводится в сообщении Минобороны.

Там добавили, что никто не пострадал, разрушений на земле не зафиксировано.