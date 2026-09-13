ВСУ расправились с одним из героев СВО после возможной утечки данных

Вооруженные силы (ВС) России минувшей ночью потеряли одного из своих героев. Об этом сообщила журналистка и медиаменеджер Анастасия Кашеварова в Telegram-канале.

Кашеварова отказалась называть имя погибшего до появления официальной информации. Она уточнила, что противник бил прицельно, а значит, по ее словам, была утечка о месте расположения бойца. При этом она предположила, что информацию могли слить из его окружения.

«Сегодня ночью фронт потерял одного из своих героев. <...> Противник бил прицельно, значит, утечка о месте расположения была от своих», — написала она.

Подчеркнем, что информацию Кашеваровой не подтверждали в Минобороне РФ.

Недавно также в зоне СВО погиб журналист из Екатеринбурга Александр Родионов. По словам сестры Ирины, брата не стало еще в августе прошлого года, но о его гибели близкие узнали только сейчас. За время работы в зоне СВО Родионов был удостоен трех наград: медали «За отвагу», медали «За храбрость» и Ордена «Службою и храбростью». Журналист дважды был ранен, напомнила редакция «Газета.ру».

Ранее сообщалось, что вдову бойца СВО обвинили в «финансировании ВСУ» и заставили отдать ₽15 млн.