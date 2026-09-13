В популярном детском питании нашли личинок червей

В Санкт-Петербурге в упаковке каши популярного детского питания обнаружили личинок червей. На отвратительную картину наткнулась одна из жительниц, пишет Lenta.ru со ссылкой на Telegram-канал «78».

Петербурженка рассказала каналу, что случайно пролила купленную злаковую кашу для детей с грушей и бананом. Вглядевшись она поняла, что жидкая субстанция в этот раз оказалась с сюрпризом. Соответствующее фото и видео она предоставила «78».

«Мы кушаем ее достаточно давно, срок годности хороший, но там уже кто-то живет. Так и не поняла, что это за личинки», — рассказала она в ролике.

Ранее похожий случай произошел в Австрии. В апреле там нашли крысиный яд в банке детского питания HiPP. Один из покупателей пожаловался на яд в товаре. Продукцию отозвали из более чем 1,5 тысячи магазинов в Австрии. Токсин также обнаружили в питании в магазинах Чехии и Словакии. Представители компании назвали ситуацию внешним преступным вмешательством в цепочку поставок.