Бензин уходит быстрее: какие осенние привычки водителей бьют по кошельку

С приходом осени автомобиль будто начинает чаще просить заправку. Однако причина может быть совсем не в температуре за окном. Автоэксперт Дмитрий Славнов объяснил в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня», почему в одних случаях расход топлива действительно растет, а в других машина, наоборот, становится экономичнее.

По словам специалиста, сама по себе осенняя погода не является главным фактором, который заставляет двигатель потреблять больше бензина. Как отметил Славнов, летом дополнительную нагрузку на двигатель создает работа кондиционера.

«Летом люди включают кондиционеры, а кондиционер у нас отнимает лошадиные силы, соответственно, увеличивается расход бензина», — рассказал эксперт.

Осенью кондиционер большинство водителей уже не используют, а для обогрева салона включают печку. При этом система отопления автомобиля работает иначе: тепло берется от уже нагретого двигателя через антифриз, и дополнительной нагрузки на мотор практически не возникает.

«Когда водитель открывает печку по большому кругу, чтобы от двигателя антифриз шел в салон, лошадиные силы никак не расходуются. Двигателю даже легче работать», — объяснил Славнов.

При этом осенью рост расхода бензина все же возможен. На это влияет стиль вождения. По словам автоэксперта, водитель сам может стать причиной того, что автомобиль начинает тратить больше топлива. Летом многие ездят спокойнее — нет необходимости торопиться, чаще бывают поездки за город, а движение становится менее нервным. Осенью ситуация меняется: люди спешат на работу, попадают в пробки и чаще нажимают на педаль газа.

«Осенью человек где-то спешит, куда-то торопится быстрее доехать. На улице прохладно, серо, настроение другое — может быть нервный стиль вождения. Из-за этого расход бензина способен увеличиться», — рассказал Славнов.

Привычка постоянно проверять телефон может не только нарушать сон и вызывать сухость глаз, но и через подавление выработки мелатонина повышать риски для здоровья, включая онкологические, так как хроническое нарушение циркадных ритмов рассматривается как один из факторов риска.