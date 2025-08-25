Украинский полицейский бросил жену у границы и сбежал в Молдавию

Украинский полицейский бросил жену в автомобиле на пункте пропуска «Паланка» и сбежал в Молдавию. Супруга заявила, что ничего не знала о его планах и считала, что они едут выбирать квартиру. Об этом сообщает MK.RU.

Инцидент произошел на трассе Одесса — Рени. Сотрудник правоохранительных органов из Запорожской области внезапно остановил машину, выпрыгнул из нее и пешком пересек границу с Молдавией. В салоне осталась его супруга, совершенно не понимавшая происходящего.

Женщина рассказала, что пара направлялась в Измаил для выбора жилья. Она полностью отрицала осведомленность о реальных намерениях мужа сбежать. Сейчас ее судьба неизвестна.

Выезд мужчин призывного возраста из Украины строго запрещен с начала специальной военной операции. За уклонение от мобилизации грозит уголовное наказание — до пяти лет лишения свободы.

Ранее сотрудники ТЦК насильно мобилизовали украинца, пока его малолетние дети молились.