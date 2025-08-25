Водитель такси отказался везти героя СВО без руки и ноги

В Подмосковье водитель такси отказался посадить в автомобиль ветерана спецоперации, лишившегося руки и ноги. В ответ на жалобу компания предложила пострадавшим промокод на 100 руб. Об этом сообщает «Регнум».

В Подмосковье произошел вопиющий случай, когда таксист отказался везти ветерана СВО с тяжелой формой инвалидности. Мужчина, получивший ранения при выполнении боевых задач, передвигается на коляске, которая свободно помещается в багажник стандартного легкового автомобиля.

Несмотря на то, что супруга ветерана заранее предупредила диспетчера о состоянии пассажира, водитель по имени Магомедрасул, прибыв по адресу, демонстративно отказался от выполнения заказа. Представители службы такси подтвердили факт нарушения правил со стороны своего сотрудника. В качестве компенсации морального ущерба женщине выдали промокод на символические 100 руб. Пострадавшая сторона настаивает на серьезном дисциплинарном взыскании для водителя вплоть до отстранения от работы.

Ранее сообщалось о том, что в Нижегородской области украли пожертвования для бойцов СВО.