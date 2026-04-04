В Подольске на время пасхального Крестного хода ограничат движение транспорта и парковку

В воскресенье, 12 апреля, в Подольске на время проведения пасхального Крестного хода будут временно ограничены движение транспорта и парковочное пространство, сообщила пресс-служба администрации городского округ. Ограничения вступят в силу с 11:30 мск до 13:00 мск.

Отмечается, что формирование колонны верующих начнется от Соборной площади Троицкого кафедрального собора, расположенного на улице Февральской. Далее колонна проследует по улице Февральской, проспекту Ленина, Революционному проспекту и улице Красной до Воскресенского храма.

Для водителей разработаны рекомендательные маршруты объезда. Тем, кто планирует выезжать со стороны проспекта Юных Ленинцев на улицу Кирова, предлагается использовать путь по улице Карла Маркса, затем по Большой Зеленовской до улицы Соколова, после чего выехать на улицу Кирова.

Жителям микрорайона Кузнечики, которым нужно попасть на проспект Ленина, рекомендовано следовать обратным маршрутом: по улице Соколова, затем по Большой Зеленовской, далее по Карла Маркса.

Владельцам транспортных средств следует заранее планировать парковку, избегая маршрута следования колонны и рекомендованных объездных путей. Важно не создавать помех движению общественного транспорта.

Городские власти просят жителей и гостей Подольска отнестись с пониманием к временным неудобствам и заранее планировать маршруты передвижения и места парковки с учетом указанных ограничений.

Ранее интернет-издание «Подмосковье сегодня» рассказало, где в Подмосковье можно будет освятить куличи и яйца.