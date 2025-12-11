В России назвали новогодние корпоративы рассадником блуда и призвали их запретить

Новогодние корпоративы превратились в настоящий «рассадник блуда», заявил в интервью интернет-изданию «Абзац» депутат Брянской областной думы и председатель общественного движения «Россия православная» Михаил Иванов.

По его мнению, подобные мероприятия нужно запретить в России. Он призвал общество и бизнес пересмотреть свое отношение к корпоративам и отказаться от форматов празднования, которые, по его словам, противоречат традиционным нравственным ценностям.

«Такие вечера, начинающиеся культурно, заканчиваются полной потерей достоинства, блудом. Это прямой вызов традиционным семейным ценностям. Где наша совесть, если в то время, как защитники Родины несут тяготы, мы позволяем себе подобное обезьянничанье?» — отметил Иванов.

Иванов подчеркнул, что в нынешнее сложное для страны время особенно важны сдержанность, трезвость рассудка и уважение к семейным устоям. Он добавил, что многие корпоративы давно превратились в площадку для чрезмерного употребления алкоголя и недопустимого поведения.

В качестве альтернативы депутат предложил организациям отказаться от затратных праздников с обильной алкогольной программой. Он призвал направить высвободившиеся средства на благотворительность: помощь фронту, поддержку военнослужащих и покупку новогодних подарков для детей Донбасса.

