Душ в темноте: неожиданный способ победить бессонницу — что скрывает методика сомнолога?

Российский специалист в области сомнологии Илья Кондрашов представил всем, кто сталкивается с нарушениями сна, нестандартную высокоэффективную методику борьбы с проблемой, сообщил REGIONS.

Эксперт рассказал, что принятие душа в условиях полного отсутствия освещения поможет справиться с нарушениями сна. Кондрашов утверждает, что эта практика оказывает двойное физиологическое воздействие, синхронизируя внутренние биоритмы человека.

Во-первых, темнота является естественным триггером для начала выработки мелатонина — основного гормона, регулирующего циклы сна и бодрствования. Во-вторых, сам процесс — теплая вода, тишина и сенсорная депривация — действует как мощная антистрессовая терапия, снимая нервное напряжение, накопленное за день.

«Это момент, когда вы остаетесь наедине с собой, без внешних раздражителей. Тело расслабляется под струями воды, а мозг, лишенный зрительных стимулов, успокаивается. Это снимает напряжение, накопленное за день, и снижает уровень тревожности, которая часто мешает уснуть», — добавляет Кондрашов.

Эксперт настаивает на важности постепенного подхода и регулярности. Внезапный переход к полной темноте может вызвать тревогу и дать обратный эффект. Начинать он рекомендует с малых шагов: использовать в ванной комнате ночник с теплым спектром свечения. Альтернативной заменой может стать просто значительное приглушение основного освещения.

«Попробуйте превратить это в ежевечерний десятиминутный ритуал», — советует эксперт.

