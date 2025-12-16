Тревожность и нарушение сна: врачи раскрыли опасность популярного зимнего напитка

Холодные зимние вечера у многих ассоциируются с таким согревающим напитком, как горячий шоколад. О его пользе и вреде здоровью интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал врач-терапевт Красногорской больницы Министерства здравоохранения МО Иван Еременко.

По его словам, горячий шоколад на основе натурального какао-порошка содержит флавоноиды, магний и теобромин.

«Эти вещества обладают умеренным антиоксидантным действием, способствуют улучшению микроциркуляции и могут оказывать мягкий тонизирующий эффект, повышая работоспособность и настроение. В то же время большинство готовых смесей и напитков промышленного производства содержит значительное количество сахара и насыщенных жиров», — пояснил врач интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Их регулярное употребление, продолжил он, приводит к избыточной калорийности рациона, колебаниям уровня глюкозы в крови и повышению нагрузки на поджелудочную железу.

«У людей с инсулинорезистентностью и сахарным диабетом горячий шоколад может спровоцировать ухудшение метаболического контроля. Следует учитывать и стимулирующее действие теобромина: при избыточном потреблении напиток способен вызывать учащение сердцебиения, чувство тревожности и нарушения сна», — подчеркнул Еременко.

У пациентов с гастритом, гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью и повышенной кислотностью какао может усиливать дискомфорт со стороны желудка.

«С точки зрения безопасности горячий шоколад допустим при умеренном употреблении — одна небольшая порция не чаще одного раза в неделю», — заключил врач.

