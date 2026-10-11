Химки отработали аварийное теплоснабжение: учения прошли на трех площадках

В Химках прошли противоаварийные учения на объектах теплоснабжения. Главной целью тренировки стала отработка слаженных действий служб при условном отключении ТЭЦ-21 — ключевого источника тепла для микрорайона Левобережный в отопительный сезон, сообщила администрация городского округа.

В мероприятиях, которые прошли в четверг, 8 октября, приняли участие представители Минэнерго, сотрудники префектур города Москвы, а также специалисты «Мособлэнерго», ТСК «Мосэнерго», МОС АВС и МБУ «Химспас». Ход тренировки лично контролировала глава городского округа Химки Инна Федотова.

Основные действия развернулись на трех площадках. На центральном тепловом пункте на улице Совхозной был развернут объединенный штаб МОС АВС, ТСК «Мосэнерго» и МБУ «Химспас». Там же разместили передвижную блочно-модульную котельную (ПБМК) и дизель-генераторные установки (ДГУ). Второй точкой стал ЦТП на улице Пожарского — здесь также задействовали ПБМК и ДГУ. В парке «Экоберег» установили шесть дизельных насосов для имитации подачи воды на ТЭЦ-21.

По данным администрации, по итогам тренировки подтверждена готовность резервных мощностей и отработана координация между ведомствами. Специалисты отметили слаженность действий служб и эффективность развертывания временных систем теплоснабжения. Это позволит минимизировать последствия возможных нештатных ситуаций и обеспечить бесперебойное теплоснабжение жителей Химок в отопительный сезон.

Ранее сообщалось, что в Химках проверили готовность многоквартирных домов к отопительному сезону.