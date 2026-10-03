Грипп, пневмококк и живая очередь: как привиться в Химках без записи

С 1 октября в Химках началась сезонная вакцинация. Сделать прививку от гриппа и пневмококка можно во всех поликлиниках городского округа. Предварительная запись не требуется — достаточно прийти в медучреждение и дождаться своей очереди, сообщила администрация городского округа.

Специалисты обращают внимание: сентябрь и октябрь — наиболее удачное время для формирования иммунитета. Организму нужно примерно две-три недели, чтобы выработать защитные антитела. Медики напоминают, что грипп опасен не только острым течением, но и риском осложнений — пневмонии, бронхита, а также патологий сердечно-сосудистой системы. Прививка остается надежным способом минимизировать эти угрозы.

Отдельное внимание уделяется пневмококковой инфекции. Она часто присоединяется к вирусным заболеваниям и может привести к развитию тяжелой пневмонии.

Профилактические прививки показаны гражданам старше 60 лет, людям с заболеваниями дыхательной системы, сердца и диабетом, а также тем, кто часто страдает от ОРВИ. Вакцинация особенно важна для сотрудников образования, здравоохранения, транспорта и торговли.

«Призываю химчан не откладывать эту процедуру. Сделать прививку можно быстро и без записи – важно лишь найти несколько свободных минут», — отметила заместитель главного врача по поликлинической части Химкинской клинической больницы Ирина Должкова.

Чтобы сделать прививку, достаточно прийти в любую поликлинику округа — прививочные кабинеты открыты повсюду. С собой нужно взять два документа: паспорт и полис ОМС. Перед процедурой медработник обязательно осмотрит пациента: измерит температуру, оценит общее состояние и убедится, что противопоказаний нет.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор назвал группы риска для вакцинации от гриппа.