В Химках полным ходом идет сезонная вакцинация против гриппа и пневмококковой инфекции. По данным на текущий момент, предоставленным администрацией городского округа, прививки уже сделали более 5 тыс. взрослых и свыше 4,8 тыс. детей.

Прививочные кабинеты открыты во всех поликлиниках городского округа. Запись заранее не требуется. С собой достаточно взять паспорт и полис ОМС. Перед уколом медработник оценит общее самочувствие пациента и проверит, нет ли противопоказаний.

Специалисты напоминают: сентябрь и октябрь — наиболее удачные месяцы для формирования иммунитета. Организму нужно около 2-3 недель, чтобы выработать защитные антитела.

Медики предупреждают, что грипп опасен не только острым течением, но и риском серьезных осложнений — пневмонии, бронхита и патологий сердечно-сосудистой системы. Вакцинация остается надежным способом свести эти угрозы к минимуму. Отдельно подчеркивается опасность пневмококковой инфекции: она нередко присоединяется к вирусным заболеваниям и может привести к тяжелой пневмонии.

Особенно рекомендована вакцинация группам риска: гражданам старше 60 лет, людям с заболеваниями дыхательной и сердечно-сосудистой систем, диабетом, а также тем, кто часто болеет ОРВИ. Повышенное внимание к иммунизации уделяется сотрудникам образовательных учреждений, здравоохранения, транспорта и торговли.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье прививку от гриппа сделали почти 210 тыс. детей.