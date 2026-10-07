На региональных дорогах в Солнечногорске и Химках построили новые тротуары

Специалисты Мосавтодора обустроили два новых тротуара на региональных дорогах городских округов Солнечногорск и Химки в рамках ремонтного сезона-2026, пешеходные дорожки общей протяженностью более 1,7 км построили в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В Химках тротуар появился на участке дороги Пикино — Пояркино — Мышецкое, его длина составила более 700 м. Он появился в деревне Поярково между остановками «Владычино» и «Поярково», чтобы жителям было удобнее передвигаться как остановочных пунктов, так и до жилых домов. В округе также продолжается обустройство пешеходной дорожки на Пятницком шоссе в деревне Благовещенка.

В Солнечногорске работы завершили на участке Пятницкого шоссе между деревнями Новая и Курилово, тротуар длиной более 1 км позволит жителям близлежащих населенных пунктов безопасно добраться до остановочных пунктов, детского сада № 77, средней общеобразовательной школы Лесные озера, церкви Покрова Пресвятой Богородицы и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил развитие дорожной сети с жителями Реутова и Балашихи.