Ежедневные обходы и контроль: в Химках проверили готовность домов к отопительному сезону

В четверг, 1 октября, в городском округе Химки стартовал отопительный сезон, однако тепло пока пришло не во все дома. С понедельника, 5 октября, начнется подключение жилого фонда. Чтобы подготовка прошла без сбоев, представители управления жилищно-коммунального хозяйства администрации округа вместе с управляющими компаниями и уполномоченными главы провели обход подвалов многоквартирных домов. Цель — оценить текущее состояние и готовность к приему теплоносителя, сообщила администрация городского округа.

По данным администрации, в ходе осмотра проверили дома на улице 9 Мая — строения 1, 2, 17 и 18б. В этих домах система центрального отопления уже заполнена теплоносителем. Осталось дождаться команды теплоснабжающей организации: после открытия задвижек на вводе и обратном трубопроводе начнется циркуляция и теплонагрев.

Подобные проверки в Химках проходят ежедневно. Они позволяют держать подготовку к зиме под контролем и оперативно реагировать на возникающие проблемы.

«Инженерные сети должны быть полностью готовы к приему теплоносителей. Эта работа велась все лето. Мы в очередной раз осмотрели все, поставили по ряду домов финальную точку, осмотрев результаты этих работ. Все дома, которые мы прошли, готовы к приему теплоносителей», — подчеркнул начальник управления ЖКХ администрации городского округа Химки Александр Афанасьев.

Отопительный сезон в округе начался 1 октября. Первыми тепло получили социально значимые учреждения — детские сады, школы и больницы. Следующим этапом станет подключение жилых домов, а после — промышленных предприятий.

Если возникнут вопросы, жители могут обратиться в ТСК «Мосэнерго» по телефону +7 (495) 225-14-33, доб. 2, либо в свою управляющую компанию.

Ранее сообщалось, что в 14 округах Московской области объявили о старте отопительного сезона.