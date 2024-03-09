Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон в интервью газете Sueddeutsche Zeitung сообщил, что Лондон найдет способ, как передать Украине ракеты Taurus или Storm Shadow. Спикер назвал два способа решения проблемы.

Во-первых, Лондон начнет переговоры с Германией, чтобы выявить проблемы, мешающие передаче ракет Taurus Киеву. Во-вторых, Лондон сможет приобрести у Германии ракеты. Позже их передадут Украине совместно с британскими ракетами Storm Shadow.

Спикер заявил, что Лондон не заинтересован в эскалации украинского конфликта. Дэвид Кэмерон предложил проинструктировать Украину, по каким объектам они имеют право наносить удары. Не доверять киевскому правительству оснований у министра иностранных дел Великобритании нет.

«Мы намерены тесно сотрудничать с нашими немецкими партнерами по этому и всем другим вопросам, чтобы помочь Украине», — сообщил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон в интервью газете Sueddeutsche Zeitung.

Спикер отметил, что не может раскрыть все намерения СМИ. Тогда оппоненты Великобритании также будут проинформированы о планах партнеров Киева. Не исключено, что будет реализован круговой обмен: Германия отправляет ракеты Великобритании, а Королевство уже передает их Украине.

Ранее стало известно, что украинский пленный три дня выхаживал раненого российского военного.