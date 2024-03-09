Украинский военный, который хотел сдаться в план ВС РФ, обнаружил раненого военнослужащего Армии России, который ожидал эвакуационную группу. Он помогал россиянину на протяжении трех дней, приносил воду и ухаживал, сообщил SHOT.

Во время освобождения Авдеевки российский военный Сергей получил различные травмы: осколком ему выбило глаз, были переломаны голени в двух местах и травмирована рука. Бойцы заняли здание детского сада, в котором ранее находились украинские военные и удерживали его на протяжении двух дней. Раненого Сергея решили оставить, оказав ему предварительно первую помощь. Мужчине вызвали эвакуационную бригаду.

«Но через некоторое время военнослужащий услышал шаги. На требования назвать позывной прозвучала лишь просьба: «Пожалуйста, не стреляйте. Я без оружия и без бронежилета». Оказалось, что это был боец ВСУ, который тут же согласился сдаться в плен», — пишет SHOT.

Активные боевые действия в Авдеевке не позволили эвакуационной бригаде быстро добраться до места, где был спрятан раненый Сергей. На протяжении трех суток добровольно сдавшийся в плен военный ВСУ помогал ему. Он приносил из лужи воду. Для этого приходилось пробираться по обстреливаемой территории.

Выяснилось, что 25-летнего украинца насильно мобилизовали в Николаеве. Когда бригада прибыла на место, военных увезли. Сергей поблагодарил Александра и пожал ему руку. Украинский военнослужащий находится в плену. С ним провели допрос.

Ранее мы сообщали, что бывший разведчик ВС США Скотт Риттер высказал мнение: Украина лишится части территории по требованию румын и венгров.