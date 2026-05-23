Работа для пенсионеров и вдохновение для горожан: депутаты Химок посетили мастерскую, где стекло превращают в искусство

В пятницу, 22 мая, это производство посетили представители муниципального казенного учреждения «Малый бизнес», а также председатель Совета депутатов Сергей Малиновский и депутат Руслан Шаипов. Гостям продемонстрировали полный цикл создания стеклянных изделий — от момента, когда берется капля расплавленной стекломассы, до появления готового предмета, который можно назвать произведением искусства.

Как отмечается в администрации, эта мастерская играет важную роль в жизни города. Она не только сохраняет традиции декоративно-прикладного искусства и ремесленного производства, но и предоставляет рабочие места женщинам, находящимся в декретном отпуске, а также пенсионерам. Кроме того, предприятие делает культурную жизнь Химок более насыщенной и яркой.

«Социальным предпринимателям мы помогаем с арендой, выделяем субсидии на развитие бизнеса, предоставляем гранты и возможность пройти обучение. Наша задача — дать доступ ко всем видам поддержки, чтобы проекты, полезные для жителей, могли расти и развиваться», — отметил Депутат Совета депутатов городского округа Химки Руслан Шаипов.

Помимо непосредственно производственной деятельности, на предприятии собрана уникальная коллекция редких экспонатов — стеклянных украшений, датируемых начиная с XIX века. Участники экскурсии воочию увидели процесс создания огромных шаров с тончайшими стенками.

Технологическая цепочка включает в себя выдувание из капли стекла, металлизацию (нанесение тонкого слоя металла), окрашивание и финишную роспись. Примечательно, что здесь современные технологии удачно дополняют ручной труд: фрезерные станки с числовым программным управлением вырезают точные заготовки, а затем мастера расписывают каждую деталь вручную, придавая изделиям неповторимый облик.

Татьяна Цините, чье имя связывают с мастерской, убеждена: бизнес должен приносить пользу не только владельцам в виде дохода, но и обществу в целом. И ее предприятие доказывает это на деле. Мастерская не просто выпускает уникальные предметы, но и вдохновляет гостей: после экскурсий многие посетители пробуют свои силы в росписи стекла, а некоторые даже решают освоить непростую профессию стеклодува.

