Губернатор Подмосковья и депутат Госдумы угостили мороженым юных гостей из Рязани в Коломне

В историческом центре Коломны губернатор Московской области Андрей Воробьев и депутат Государственной думы Никита Чаплин провели неформальную встречу с группой школьников, которые приехали на экскурсию из Рязанской области. Как пишет REGIONS , гости знакомились с древним городом, его архитектурой и традициями, когда представители власти сами подошли к ребятам, чтобы пообщаться и сделать приятный сюрприз.

Андрей Воробьев и Никита Чаплин расспросили детей о впечатлениях от поездки, а также об их учебе и увлечениях. Школьники, в свою очередь, с удовольствием поделились эмоциями от увиденного в Коломенском кремле и знаменитом музее пастилы.

В завершение разговора губернатор и депутат исполнили данное ранее обещание и угостили каждого ребенка мороженым, которое для детей стало настоящим символом беззаботного лета и хорошего настроения.

Никита Чаплин отметил, что приятно видеть, как ребята интересуются историей Подмосковья.

«Коломна — один из наших красивейших городов, и мы рады, что сюда приезжают гости из других регионов. Мороженое — это маленький знак внимания, который, надеюсь, оставит у детей теплые воспоминания о поездке», — добавил Никита Чаплин.

Ранеее губернатор сообщал, что реконструкция очистных сооружений в Коломенском округе завершится в 2027 году.