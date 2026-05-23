Бронирования зарубежных туров на лето‑2026 выросли на 12%: данные Альянса туристических агентств РФ

Согласно информации, распространенной информагентством ТАСС, вице-президент Альянса туристических агентств РФ, он же гендиректор сети «Розовый слон» Алексан Мкртчян, сообщил об увеличении бронирований зарубежных направлений на лето-2026. Прирост, по его данным, составил 12 процентов.

По словам эксперта, отдых в Абхазии обходится путешественникам на 25 процентов дешевле по сравнению с сочинским. Как пояснил Мкртчян, помимо укрепления национальной валюты (рубля), на разницу в цене влияет тот факт, что российские отельеры поднимают стоимость размещения в рублях на 10–15 процентов.

Для наглядности эксперт привел конкретный пример. По его информации, номер в пятизвездочном отеле с завтраком в Сочи в мае сейчас стоит около 15 тыс. руб. на двоих. При этом аналогичные условия размещения в грузинском Батуми обойдутся всего в 7 тыс. руб. — то есть более чем в два раза дешевле.

«В Египте отель пять звезд по системе все включено стоит те же 15 тыс. рублей. То есть получается, ты получаешь больше услуг за ту же стоимость. Поэтому, естественно, вот такой крепкий рубль буквально выталкивает россиян», — сказал он.

Эксперт также назвал пятерку самых востребованных у россиян стран дальнего зарубежья. Безусловным лидером остается Турция. Далее, с огромным отрывом, следуют Египет, Китай, Таиланд и Вьетнам, уточнил Мкртчян.

Ранее адвокат Шевцова рассказала, что смена внешности ребенка не делает биопаспорт недействительным.