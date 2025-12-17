Пенсии подрастут: что ждет россиян с 1 января 2026 года

Депутат Государственной думы от Московской области, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин проинформировал, что 1 января 2026 года страховые пенсии в России будут проиндексированы на 7,6%, сообщил REGIONS.

«Увеличение пенсий происходит автоматически, обращаться для этого в Социальный фонд не требуется», — пояснил парламентарий.

Депутат напомнил, что изменения произойдут на основании законопроекта, подписанного президентом. Размер прибавки рассчитывается от суммы пенсии, которую человек получает сейчас. Таким образом, размер прибавки — индивидуальный параметр.

Депутат рассказал, что работающим пенсионерам индексацию проведут, но выплата с учетом надбавки станет доступна после увольнения. Перерасчет произведут в автоматическом формате. Индексация составит 7,6%.

Выплаты получателей пенсий по инвалидности и по потере кормильца также увеличатся на 7,6%. Гражданам старше 80 лет и инвалидам I группы с января начислят дополнительную выплату. Она составит 19 169 руб. 38 копеек.

Для граждан пенсионного возраста, которые содержат нетрудоспособных членов семьи, предусмотрена дополнительная финансовая поддержка. Они имеют право оформить специальную доплату к пенсии. Ее размер составляет одну треть от установленной законодательством фиксированной выплаты к страховой пенсии.

«Для назначения нужны свидетельства о рождении, справка из вуза, документы об инвалидности и подтверждение отсутствия у иждивенца собственной пенсии», — пояснил Чаплин.

Ранее сообщалось, что с 2026 года отпуск по уходу за ребенком будет учитываться в стаже.