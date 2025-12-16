Время собирать баллы: декретный отпуск перестанет быть пробелом в пенсионном стаже

С 1 января 2026 года вступают в силу поправки в пенсионное законодательство, касающиеся учета периодов ухода за детьми. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш, передает ТАСС .

Ключевое изменение — полное включение периода ухода за ребенком до достижения им возраста полутора лет в страховой стаж родителя. Ранее действовало ограничение, по которому такой период засчитывался суммарно не более чем за шесть лет, что эквивалентно уходу за четырьмя детьми. Новые правила снимают это ограничение для каждого ребенка.

Для родителей двойни или тройни периоды ухода за каждым из детей будут суммироваться при расчете стажа. Параллельно с учетом стажа за эти периоды начисляются пенсионные баллы. За каждый полный год ухода за третьим или четвертым ребенком начисляется 5,4 балла. С 2026 года это правило распространяется на уход за пятым и каждым последующим ребенком.

Гражданам, которым страховая пенсия была назначена до вступления этих изменений в силу, предоставлено право подать заявление в Социальный фонд России для перерасчета размера пенсии.

