«Трасса встала»: масштабное ДТП с тремя фурами произошло в Кузбассе

На федеральной трассе Р-255 «Сибирь» в Кузбассе зафиксировано крупное дорожно-транспортное происшествие с участием трех грузовых автомобилей, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Как сообщили в региональной ГИБДД, для проведения неотложных аварийно-спасательных работ и оформления места происшествия движение на данном участке трассы временно полностью перекрыто. В настоящее время на месте работают экстренные службы. Точные координаты аварии, согласно данным сервиса 2ГИС, указывают на территорию вблизи населенного пункта Симаново в Топкинском округе, между городами Топки и Юрга.

«Пострадавших нет», — рассказали корреспонденту Сибдепо в отделе БДД ГАИ Кузбасса.

В связи с происшествием региональная Госавтоинспекция обращается к автомобилистам с рекомендацией заблаговременно корректировать маршруты, по возможности исключая движение по указанному отрезку трассы «Сибирь». Сотрудники ведомства также призывают водителей к максимальной осторожности на загородных дорогах, соблюдению безопасной дистанции и установленных скоростных ограничений.

Ранее сообщалось, что в Башкирии автобус с вахтовиками врезался в опору ЛЭП и опрокинулся.