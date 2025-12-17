«Трасса встала»: масштабное ДТП с тремя фурами произошло в Кузбассе
ГИБДД: на трассе Р‑255 «Сибирь» в Кузбассе произошло ДТП с тремя грузовиками
Фото: [Медиасток.рф]
На федеральной трассе Р-255 «Сибирь» в Кузбассе зафиксировано крупное дорожно-транспортное происшествие с участием трех грузовых автомобилей, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».
Как сообщили в региональной ГИБДД, для проведения неотложных аварийно-спасательных работ и оформления места происшествия движение на данном участке трассы временно полностью перекрыто. В настоящее время на месте работают экстренные службы. Точные координаты аварии, согласно данным сервиса 2ГИС, указывают на территорию вблизи населенного пункта Симаново в Топкинском округе, между городами Топки и Юрга.
«Пострадавших нет», — рассказали корреспонденту Сибдепо в отделе БДД ГАИ Кузбасса.
В связи с происшествием региональная Госавтоинспекция обращается к автомобилистам с рекомендацией заблаговременно корректировать маршруты, по возможности исключая движение по указанному отрезку трассы «Сибирь». Сотрудники ведомства также призывают водителей к максимальной осторожности на загородных дорогах, соблюдению безопасной дистанции и установленных скоростных ограничений.
