Двое попали в больницу: в Башкирии автобус с вахтовиками врезался в опору ЛЭП и опрокинулся

В Башкирии произошло ДТП. Там неподалеку от Нефтекамска опрокинулся автобус, который перевозил вахтовиков. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава регионального ГИБДД Владимир Севастьянов.

Автобус с рабочими, которые следовали на вахту, двигался по маршруту Туймазы – поселок Галаново. Неподалеку от деревни Воробьево автобус при приближении к железнодорожному переезду стал поворачивать налево. Водитель транспортного средства не справился с управлением, в итоге оно врезалось в линию электропередач и опрокинулось.

«В салоне на момент происшествия находилось 16 пассажиров. Двое доставлены в больницу для оказания медицинской помощи», — указал Севастьянов.

Ранее сообщалось, что серьезное дорожно-транспортное происшествие произошло в Челябинске, там автомобиль УАЗ вылетел с моста и опрокинулся на поверхность замерзшей реки. В результате аварии пострадали два человека, которые были доставлены в больницу.