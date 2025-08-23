«Воспитывать в молодежи любовь к животным»: химчанам рассказали о Дне фронтовой собаки

По информации администрации, встречу посетила депутат Татьяна Кавторева. Вместе с гостями она узнала историю зарождения праздника.

Фронтовые собаки оказывали существенную помощь. Каждый пес имел свои особенные обязанности: диверсионные собаки подрывали танки противника, ездовые собаки подвозили боеприпасы и продукты питания, минеры обнаруживали мины с целью их дальнейшего обезвреживания, связные доставляли секретные сообщения, санитары оказывали помощь в эвакуации раненых. Лидер Движения общественной поддержки рассказала, как собаки рисковали жизнью.

«День фронтовой собаки – это важная дата, напоминающая нам о том, что на войне героизм проявляли не только люди, но и животные. Собаки, наравне с солдатами, рисковали своей жизнью: спасали раненых, обнаруживали мины и уничтожали вражескую технику. Мы должны помнить об их подвиге и воспитывать в молодежи любовь к животным и уважение к истории», – сказала лидер Движения общественной поддержки Екатерина Калюжная.

