Инструктор из Химок стал участником уникальной поисковой экспедиции «По следам Курильского десанта»

Инструктор химкинской военно-патриотической организации «Страж» Андрей Пащенко принял участие в экспедиции на остров Шумшу, сообщила администрация муниципалитета.

По информации администрации, на острове исследователи нашли вещи, которые принадлежали герою Великой Отечественной войны. На территории острова, расположенного в северной части Курильской гряды, прошли жесточайшие сражения. В августе 1945-го проливалась героическая кровь советских солдат.

По данным администрации, инструктор военно-патриотического клуба «Страж» из химкинского многофункционального социального комплекса «Восход» Андрей Пащенко посетил остров в рамках поисковой экспедиции «По следам Курильского десанта». Горожанин прошел серьезный отбор, выполнив все предложенные задания. Это позволило ему войти в число 40-ка лучших поисковиков РФ.

По информации администрации, во время поисков исследователи обнаружили разбитые танки. Приходилось обследовать окопы, траншеи и оборонительные сооружения. Итог выездной экспедиции: диск к пистолету-пулемету, противотанковую гранату, личные вещи советских солдат.

«Подобные находки с мест раскопок обычно находят место в музеях. Именно там проходят патриотические мероприятия, где жители могут больше узнать о нашей истории, воочию увидеть экспонаты времён Великой Отечественной войны», – подчеркнула депутат Химок Татьяна Кавторева.

Лидер Движения общественной поддержки Екатерина Калюжная высказала мнение, что экспедиция позволяет восстанавливать историческую правду и напоминать о подвиге советских соотечественников, отважно защищающих Родину.

