«С таким не стоит делить кровать»: Бьянка возмутилась, что мужчины не хотят полностью оплачивать счет

Певица Бьянка (настоящее имя — Татьяна Липницкая) решила напомнить мужчинам об их обязанностях. На музыкальной премии RU.TV в комментарии Пятому каналу артистка эмоционально высказалась о современных тенденциях в отношениях.

Бьянку возмутило, что мужчины все чаще предлагают женщинам делить счет в ресторане пополам.

«Никогда в жизни! У меня даже друзья платят в ресторане, не что что мужчины», — заявила певица.

По ее мнению, такая «бережливость» — признак отсутствия заботы. А женщина, считает певица, должна быть окружена заботой со всех сторон, в том числе и с материальной. Отказывая даме в оплате ужина, мужчина показывает свою несостоятельность. Финал этой мысли прозвучал максимально жестко.

«С мужчиной, который не может заплатить за салат, не стоит делить ничего, особенно кровать», — сказала артистка.

Стоит напомнить, что Бьянка не впервые поднимает тему мужского достатка. Еще в сентябре она рассказывала о своем идеале. По ее словам, ей нравятся мужчины, которые зарабатывают не меньше, чем она, а также добрые и сильные.

