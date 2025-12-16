«Зубцы на эмблеме, мощь под капотом»: «Москвич» возвращает былую славу
Пресс-служба компании: «Москвич» запустил производство кроссоверов М70 и М90
Фото: [Медиасток.рф]
На заводе «Москвич» стартовало производство двух новых автомобилей, которые станут флагманами свежей продуктовой линейки, получившей лаконичное название «М». Об этом официально проинформировала пресс-служба предприятия, сообщил ТАСС.
Речь идет о кроссоверах моделей М70 и М90, представляющих сегменты C-SUV и D-SUV соответственно. Согласно заявлению компании, машины новой линейки получат собственную отличительную эмблему, стилизованную под зубцы кремлевской стены.
Что касается технического оснащения, то модель М70 будет предлагаться с бензиновыми двигателями объемом 1,5 и 2,0 литра, в то время как М90 получит исключительно 2,0-литровый силовой агрегат. Оба автомобиля комплектуются девятиступенчатой автоматической коробкой передач.
Основное различие заключается в приводе: М70 выходит на рынок с передним приводом, однако в планах производителя есть и полноприводная модификация. Модель М90 изначально представлена в полноприводном исполнении.
«На площадке завода "Москвич" сегодня стартовало производство кроссоверов C-SUV и D-SUV сегментов, которые будут именоваться "Москвич М70" и "Москвич М90"», — сказали в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что россиян предупредили о рисках покупки подержанного автомобиля у юридического лица.