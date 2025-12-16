«Зубцы на эмблеме, мощь под капотом»: «Москвич» возвращает былую славу

На заводе «Москвич» стартовало производство двух новых автомобилей, которые станут флагманами свежей продуктовой линейки, получившей лаконичное название «М». Об этом официально проинформировала пресс-служба предприятия, сообщил ТАСС.

Речь идет о кроссоверах моделей М70 и М90, представляющих сегменты C-SUV и D-SUV соответственно. Согласно заявлению компании, машины новой линейки получат собственную отличительную эмблему, стилизованную под зубцы кремлевской стены.

Что касается технического оснащения, то модель М70 будет предлагаться с бензиновыми двигателями объемом 1,5 и 2,0 литра, в то время как М90 получит исключительно 2,0-литровый силовой агрегат. Оба автомобиля комплектуются девятиступенчатой автоматической коробкой передач.

Основное различие заключается в приводе: М70 выходит на рынок с передним приводом, однако в планах производителя есть и полноприводная модификация. Модель М90 изначально представлена в полноприводном исполнении.

«На площадке завода "Москвич" сегодня стартовало производство кроссоверов C-SUV и D-SUV сегментов, которые будут именоваться "Москвич М70" и "Москвич М90"», — сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что россиян предупредили о рисках покупки подержанного автомобиля у юридического лица.