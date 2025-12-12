Россиян предупредили о рисках покупки подержанного автомобиля у юридического лица

Россиян предупредили о рисках, которые могут возникнуть при покупке подержанного автомобиля у юридического лица. Как пишет издание «АвтоВзгляд», даже сделки с автодилерами или компаниями, которые распродают свой автопарк, не гарантируют покупателю полной безопасности.

Один из основных рисков связан с возможностью оспаривания сделки предыдущими владельцами. Если автомобиль был продан юридическим лицом без должных правомочий или с нарушениями, прежний собственник может через суд потребовать возврата транспортного средства, и суд часто удовлетворяет такие иски.

В этом случае покупатель теряет и машину, и деньги, а процесс возврата средств, даже по договору с дилерским центром, может затянуться на неопределенно долгий срок.

При этом покупка у юридического лица традиционно считается более надежной, чем у физического, из-за строгой бухгалтерской отчетности. Однако это же и удлиняет процесс оформления.

Отдельную опасность представляет ситуация, если компания-продавец вскоре после сделки признается банкротом. В этом случае все ее имущество, включая недавно проданные автомобили, может быть изъято в конкурсную массу для расчета с кредиторами, а сделка по продаже признана недействительной.

Покупатель в такой ситуации рискует остаться и без машины, и без денег, поскольку требования будут рассматриваться в рамках длительной процедуры банкротства.

