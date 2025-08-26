Анфиса Чехова выходит замуж: телеведущая объявила о помолвке с продюсером Златопольским

Телеведущая Анфиса Чехова объявила о помолвке с продюсером Александром Златопольским. Свое решение звезда объяснила в эмоциональном посте в одной из соцсетей, рассуждая о природе настоящих отношений.

Знаменитая телеведущая Анфиса Чехова сообщила о начале новой главы в личной жизни — она выходит замуж за продюсера Александра Златопольского. Пара представилась публике лишь несколько месяцев назад, но уже готова к серьезному шагу.

В своем обращении к поклонникам в соцсетях Чехова поделилась философским взглядом на будущий брак. Она отметила, что их отношения далеки от придуманного идеала, но именно в этом и заключается настоящая жизнь, где люди «обтачиваются друг об друга», находя гармонию во взаимном принятии.

Александр Златопольский известен в профессиональных кругах как продюсер и бизнесмен. Для Анфисы Чеховой этот брак станет вторым — ранее она была замужем за юмористом Гариком Мартиросяном.

