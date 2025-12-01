Умер легендарный футболист Владимир Мунтян

На 80-м году жизни в Киеве скончался один из самых ярких советских футболистов Владимир Мунтян.

Пресс-служба киевского «Динамо» сообщила, что бывший полузащитник умер после продолжительной болезни.

С 1965 по 1977 год Владимир Мунтян выступал за киевское «Динамо», с которым семь раз выигрывал чемпионат СССР, два раза побеждал в Кубке страны, а также стал обладателем Кубка кубков и Суперкубка УЕФА. Всего футболист провел за «Динамо» 371 матч, в которых забил 70 мячей.

В составе сборной СССР Мунтян провел 49 матчей с семью голами. Полузащитник принимал участие в чемпионате мира 1970 года — на нем сборная СССР в четвертьфинале уступила команде Уругвая. А в 1972 году Мунтян стал серебряным призером чемпионата Европы.

По окончании карьеры игрока Владимир Мунтян занимался тренерской работой.