В Химках прошел главный фестиваль лета

В рамках фестиваля для гостей подговорили различные интерактивности: мастер-классы по резьбе по дереву, вышивке, плетению. Горожан и гостей Химок угощали деревенскими деликатесами: соленьями, закусками, чаем из самовара и сладостями.

Участники конкурса «Казачья стряпуха» приготовили пироги с разными начинками, вкус и аромат которых не оставил равнодушными никого из любителей изысканной кулинарии. Не менее яркие эмоции вызвал зрелищный мастер-класс по фланкировке — демонстрация навыков владения казачьей шашкой.

«День деревень уже успел стать традиционным и каждый год притягивает как взрослых, так и детей. Глаза разбегаются от количества активностей, каждый может найти себе развлечение по душе», – поделилась жительница Химок Анастасия Потемкина.

Массовый и аутентичный фестиваль уже традиционно проходит в Луневском после Яблочного Спаса. Он всегда начинается с общего молебена. После стартует развлекательная программа: творческие и музыкальные выступления, спортивные состязания. Фестиваль символично становится прощанием с летом.

