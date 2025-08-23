Губернатор Подмосковья Воробьев открыл XI Международный фестиваль «Jazzовые сезоны»

Мероприятие проходит при поддержке правительства Московской области и Министерства культуры РФ. Главная особенность фестиваля — концерты проходят под открытым небом. В нынешнем году традицию также нарушать не будут: «Jazzовые сезоны» состоятся 23 и 24 августа. На протяжении 14 часов гости будут вдохновляться исполнением музыки на фоне архитектурных ансамблей.

Живописный парк «Горки Ленинские» стал местом, где на протяжении многих лет проходил фестиваль. В нынешнем году гостей приглашают в музей-заповедник «Архангельское». Красивое место известно многим как «подмосковный Версаль». Здесь «Jazzовые сезоны» откроют новое десятилетие.

«Мы очень рады видеть здесь людей, которые пришли с семьями, детьми, близкими, друзьями, чтобы провести время в кругу талантливых музыкантов. Хочу поприветствовать Игоря Михайловича Бутмана, он — мастер во всем, и вот уже одиннадцатый год подряд проводит этот фестиваль. Желаю всем, кто сегодня пришел в музей-заповедник, чтобы этот вечер запомнился теплотой общения и прекрасной музыкой. Здоровья, успехов в добрых делах и наслаждайтесь нашим фестивалем», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев, открывая фестиваль.

Каждый год программа фестиваля отличается своей масштабностью. Мероприятие посещали иностранные гости: Рэнди Брекер, Джон Бисли, группа «Орегон», Тони Момрелл, Амброз Акинмузир, Йона Нильссон, Кристиан Скотт, Жоандер Сантос, Карлос Эчаварриа. На одной сцене оказывались ведущие джазовые коллективы, народные и заслуженные артисты России, зарубежные исполнители. В нынешнем году для артистов установили две сцены. Ожидается выступление музыкантов разных жанров. Зрители разных возрастов и вкусов будут заинтересованы программой, которая ориентирована на любых зрителей.

