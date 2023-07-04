Нарушителей перевозки строительных отходов в Подмосковье оштрафовали на 88 млн рублей за полгода

В Подмосковье за первые шесть месяцев текущего года сумма штрафов за незаконную транспортировку строительных отходов составила свыше восьмидесяти восьми миллионов рублей.

Как рассказали в ГУСТ региона, видеокамеры на дорогах распознают автомобили, которые не имеют специального талона на транспортировку строительного мусора.

Всего с начала года в округах области вынесли почти 2,4 тысячи постановлений. Больше всего нарушений было выявлено в Одинцово – 526. На втором месте антирейтинга – Истра с показателем 243, на третьем – Балашиха, где зафиксировали 188 нарушений.

Меньше всего нарушений было выявлено в Волоколамске, Талдоме, Шатуре и Солнечногорске.