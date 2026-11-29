Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин сообщил, что наиболее низкие температуры воздуха в Москве и Подмосковье на предстоящей неделе ожидаются в понедельник и вторник.

Днем 30 ноября столице термометры покажут от -6 до -4 градусов, в области — от -8 до -3, уточнил он в интервью телеканалу 360.ru.

Аналогичный температурный фон сохранится и 1 декабря.

В среду, 2 декабря, по прогнозу Ильина, начнется потепление: днем воздух прогреется до нулевой отметки, тогда как ночь останется достаточно холодной.

Ранее сообщалось о том, что более 7 тыс. дворников задействовали для уборки снега в Подмосковье.