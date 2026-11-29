В Москве специалисты ветеринарной клиники прооперировали четырехлетнюю ежиху по кличке Лулу. Хозяева животного обратились за помощью, полагая, что питомица находится в состоянии беременности, сообщает телеграм-канал Baza.

В ходе ультразвукового исследования вместо ожидаемого потомства у ежихи были выявлены новообразования яичников и матки, а также скопление жидкости в брюшной полости. Причиной обращения к врачам стало заметное увеличение живота у животного.

Лулу потребовалась экстренная операция. В ходе хирургического вмешательства специалисты удалили опухоль и откачали 88 миллилитров скопившейся жидкости.

После нескольких дней послеоперационного наблюдения ежиху выписали домой. В настоящее время состояние животного оценивается как удовлетворительное.

Ранее сообщалось о том, что лесничие в Орехово-Зуеве спасли ежа из ямы и выходили за два дня.