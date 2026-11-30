Музыкальный критик Сергей Соседов упал с лестницы в гостинице после того, как почувствовал себя плохо из-за перекура на голодный желудок. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на видеохронику последних 12 часов жизни телеведущего.

По информации автора публикации, накануне Соседов провел восемь часов в самолете, следовавшем по маршруту Москва — Благовещенск, после чего еще 14 часов добирался на автомобиле до Нерюнгри. К накопившейся усталости добавились джетлаг и смена климата: в российской столице в тот момент было +22 градуса, тогда как в Якутии уже лежал снег.

Отдохнув в номере отеля, критик спустился на первый этаж, покурил на крыльце, выбрал еду у администратора и направился переодеваться. Вниз он шел своей привычной энергичной походкой, однако обратно поднимался уже медленно.

«Скорее всего, ему стало плохо после перекура, но Соседов никому об этом не сообщает», — отмечается в материале.

Ранее сообщалось о том, что Беззубов назвал видео падения Соседова сгенерированным ИИ.