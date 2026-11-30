Полностью дистанционно документы при трудоустройстве в 2026 году оформили 10,4% респондентов. Еще 19,7% совмещали электронный документооборот с бумажным. При этом 52,5% опрошенных лично передавали работодателю оригиналы и подписывали бумаги в офисе. Итоги исследования VK HR Tek и «Финансов Mail» приводит «Газета.Ru» .

Согласно данным опроса, у 46% новых сотрудников процедура оформления заняла не более трех дней. Почти каждый четвертый (23,6%) затратил на этот этап свыше недели. У 26,7% участников сбор документов продолжился после выхода на работу: 17,1% досылали недостающие бумаги однократно, 9,6% — несколько раз. Для 43% респондентов скорость оформления повлияла на первое впечатление о нанимателе.

«Быстрое оформление на работу помогает компании сформировать положительное первое впечатление у нового сотрудника. Часть действий, ради которых соискателей по-прежнему приглашают в офис, можно выполнить дистанционно: от заполнения анкеты до подписания документов», — отметил руководитель продуктового направления VK HR Tek Михаил Юрьев.

В целом новую работу в 2026 году искали 52% участников исследования. Из них 12,5% уже трудоустроились, 28,3% продолжали поиск, а 11,2% решили остаться в прежней компании.

Опрос проводился с 12 октября по 12 ноября среди 1 200 респондентов старше 18 лет.

Ранее сообщалось о том, что полностью удаленную работу предлагают около 2% работодателей.