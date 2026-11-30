Граждане РФ по итогам 2025 года обязаны перечислить начисления по земельному и транспортному налогам, налогу на имущество физических лиц, а также НДФЛ, не удержанному налоговыми агентами, в срок не позднее 1 декабря 2026 года. Об этом сообщается в уведомлении Федеральной налоговой службы.

«Оплатите до 01.12.2026 включительно, чтобы избежать задолженности. Налоговое уведомление поступает один раз, суммы в нем не меняются», — цитирует ТАСС текст уведомления. Для жителей отдельных районов Курской области сроки уплаты продлены согласно постановлениям правительства РФ.

В ФНС уточнили, что обработка платежа занимает до 10 рабочих дней, после чего задолженность исчезает из списка.

Основной канал доставки уведомлений — личный кабинет налогоплательщика и портал госуслуг. Тем, у кого нет доступа к сервисам, документ направляется заказным письмом. Если уведомление не поступило после 10 октября 2026 года, гражданину следует обратиться в инспекцию через личный кабинет или сервис «Обратиться в ФНС России».

По данным ведомства, всего было разослано 69,9 млн уведомлений. Сумма начислений по транспортным средствам и недвижимости составила 452,8 млрд рублей, что на 10% превышает показатель предыдущего года.

Ранее сообщалось о том, что в Подмосковье зарегистрировано более 1,2 млн самозанятых.