РЭО предложил исключить из системы тарифного регулирования мусоровозы, не обеспечивающие передачу геоданных

Транспортные средства, осуществляющие вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) и не передающие данные о местоположении через систему ГЛОНАСС в Федеральную государственную информационную систему учета ТКО (ФГИС УТКО), не должны учитываться при формировании тарифов региональными операторами. С такой инициативой выступил генеральный директор РЭО Денис Буцаев на заседании оперативного штаба по организации обращения с ТКО, проходившем в Координационном центре правительства.

Инициативы, представленные РЭО, направлены на повышение прозрачности и эффективности системы обращения с отходами.

В настоящее время в ФГИС УТКО зарегистрировано 25 139 единиц техники, задействованной в вывозе ТКО. Из них 1883 записи требуют корректировки или удаления, так как связаны с операторами, прекратившими деятельность. При этом 846 машин продолжают передавать данные о своем местоположении и использоваться на маршрутах, что требует актуализации информации и внесения данных о новых операторах.

По 9755 единицам техники нет нареканий, поскольку они регулярно передают данные о своем движении с фев раля текущего года.

Еще 13 501 мусоровоз, зарегистрированный действующими операторами, не передавал данные о своем местоположении с начала февраля.

«Фактически, половина мусоровозов, имеющих необходимое оборудование, не передают данные о своем перемещении. На основе этих данных сформирован рейтинг регионов, где 45 субъектов находятся в „красной зоне“, и в 27 из них ни один мусоровоз не передавал данные ГЛОНАСС с февраля 2025 года», — отметил Денис Буцаев.

Семь регионов отнесены к «желтой зоне» с уровнем передачи данных от 20% до 51%, а 26 регионов к «зеленой зоне» с уровнем выше 50%.

Лидером является Псковская область, где обеспечивается 100% передача данных по всему транспорту, задействованному в вывозе ТКО. Оценка семи регионов затруднена из-за использования их техники для вывоза отходов в нескольких субъектах, по ним будет проведена отдельная работа.

«По остальным 13 501 единицам техники мы направим уведомления в соответствующие регионы с просьбой предоставить объяснения от операторов о причинах несоблюдения требований по предоставлению информации в ФГИС. Предлагается не учитывать финансово те транспортные средства, данные о перемещении которых отсутствуют», — заявил глава РЭО.

РЭО разрабатывает изменения в принципы ценообразования, в соответствии с которыми при расчете тарифов будет учитываться только техника, фактически работающая на маршрутах и передающая данные ГЛОНАСС в ФГИС УТКО.

Денис Буцаев также призвал регионы активнее заполнять территориальные схемы в ФГИС УТКО. С 1 января 2025 года вступают в силу новые Правила разработки территориальных схем, утвержденные Постановлением Правительства № 775. Теперь проекты территориальных схем должны размещаться в ФГИС УТКО для общественного обсуждения. Территориальные схемы должны обновляться ежегодно до 1 августа в части схемы потоков и балансовых показателей, а утверждение возможно только после устранения замечаний РЭО и комиссии Минприроды России.

«Некоторые регионы заявляют о нехватке времени на разработку территориальной схемы. Учитывая необходимость актуализации территориальных схем до 1 августа 2025 года, мы разработали рекомендуемый график работ, который является достаточно плотным. Прошу начинать работу над территориальной схемой как можно скорее», — подчеркнул Денис Буцаев.

Предложенный РЭО график предусматривает проверку и обновление данных по объектам обращения с ТКО и образованию отходов в марте, сбор данных по источникам образования ТКО и контейнерным площадкам, моделирование, расчет схемы потоков, балансов и тарифов в апреле, подготовку текстовой части территориальной схемы в мае, общественные обсуждения в июне и утверждение территориальной схемы в июле.

Проблемные регионы

Карачаево-Черкесская Республика, Амурская и Магаданская области, Забайкальский край, Республика Хакасия и Чукотский автономный округ не предоставили банковские гарантии, что нарушает реализацию дорожных карт.

«Этот вопрос уже обсуждался, были замечания Генеральной прокуратуры. Предлагается, чтобы каждый из этих субъектов направил в штаб письменное объяснение за подписью губернатора о причинах непредоставления банковской гарантии. Мы, со своей стороны, направим обращения в Росприроднадзор и Генеральную прокуратуру с просьбой принять меры в связи с нарушением федерального законодательства об осуществлении деятельности региональным оператором без банковской гарантии», — заявил глава РЭО.

Камчатский край не утвердил дорожную карту по обеспеченности местами накопления ТКО и контейнерами. По 15 регионам РЭО направил замечания, и дорожные карты отправлены на доработку. При этом срок доработок по трем субъектам превысил 30 дней: это Пермский край, Республика Хакасия и Новосибирская область.