«Битва за бюджет». 80% граждан чувствуют рост конкуренции в вузах

Согласно данным опроса, проведенного финансовой онлайн-платформой Webbankir, 80% граждан РФ полагают, что процесс поступления в высшие учебные заведения в последние годы усложнился. Материалы исследования имеются в распоряжении ТАСС .

18,7% респондентов не видят изменений в сложности поступления, и лишь чуть более 1% опрошенных считают, что стать студентом стало проще.

«88% родителей школьников готовы пользоваться услугами репетиторов. 44% рассматривают платное высшее образование для своих детей, около 30% готовы взять на эти цели кредит», — указано в документе.

Принципиальных противников платного обучения в вузах оказалось всего 12,7%. Еще 16,7% не рассматривают такой вариант из-за отсутствия финансовых возможностей, а 26,6% пока затруднились дать ответ на этот вопрос, следует из текста опроса.

Рассуждая о преимуществах высшего образования (допускались множественные ответы), респонденты чаще всего называли возможность получить более высокооплачиваемую работу (66%), заниматься интересной профессией (50%) и трудиться интеллектуально, а не физически (36,7%). Около трети опрошенных (30,5%) привлекает высокий общественный статус, а 29,3% ценят обучение в вузе за расширение кругозора.

Ранее сообщалось о том, что олимпиадники заняли больше половины бюджетных мест в топовых вузах.