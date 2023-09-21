Вирусолог Аграновский пояснил, почему не стоит пугаться роста заболеваемости ковидом в этом сезоне

В нашей стране за прошлую неделю заболеваемость коронавирусом увеличилась почти на 50%. По словам вирусолога Алексея Аграновского, этот подъем ковида не выходит за рамки ожидаемых значений, тем не менее он куда менее смертельный, хоть и более заразный. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он добавил, что ношение масок при этом не станет лишним, однако ситуация не должна вызывать тревогу, поскольку вирус давно мутировал до состояния обычных сезонных вирусов, которые никого не убивают.

По мнению медика, данный подъем заболеваемости, несмотря на высокий рост, находится в пределах ожидаемых сезонных значений.

Он отметил, что возобновление работы временного ковидного госпиталя в столице является перестраховочным случаем.

Специалист подчеркнул, что спрогнозировать дальнейшее развитие ситуации с коронавирусом в нашей стране на сегодняшний день нельзя.