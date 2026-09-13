Успеть до 25 числа: россиян предупредили о рисках двойных тарифов за счетчики

Показания счетчиков воды и электроэнергии собственникам жилья нужно передавать не позднее 25-го числа каждого месяца. Если этого не сделать, плату могут рассчитать по нормативу потребления, пишет «СенатИнформ».

Квитанции за коммунальные услуги обычно приходят до 5-го числа, а оплатить их нужно до 15-го числа месяца, следующего за расчетным. При задержке платежа пени начинают начисляться с 31-го дня просрочки: сначала в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки, а после 91 дня — 1/130 ставки.

Если задолженность не погашать, управляющая организация или поставщик могут предупредить о возможном ограничении или приостановке коммунальных услуг. Если в течение 20 дней после предупреждения долг не будет оплачен, услуги могут временно ограничить или приостановить. Исключение составляют холодное водоснабжение в многоквартирных домах и отопление.

Также собственникам нужно следить за сроками поверки приборов учета. Они указаны в техническом паспорте счетчика. Если поверку вовремя не пройти, показания прибора перестанут учитывать при расчете платы. Проверить дату последней поверки и срок ее действия можно в системе «Аршин» по заводскому номеру счетчика или посмотреть информацию в квитанции.

Портал госуслуг в своем канале в мессенджере Мах отмечает, что все эти действия можно выполнять через приложение «Госуслуги Дом»: передавать показания, оплачивать счета, участвовать в собраниях собственников, подавать коллективные заявки и получать уведомления от управляющей компании.